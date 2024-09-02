Alparslan Bayraktar: 2027'den itibaren yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosu Türkiye'ye gönderilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG Anlaşması İmza Töreni"nde, 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

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AA

Enerjide önemli bir iş birliği gelişti ve BOTAŞ, Shell ile LNG anlaşması imzalayacak. Böylece, yıllık 4 milyar metreküplük LNG Türkiye'ye gönderilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da "LNG Anlaşması İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, BOTAŞ'ın Shell ile imzalayacağı LNG anlaşmasıyla 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

"GÜNLÜK 4,5 MİLYON HANENİN GAZ İHTİYACI KARŞILANACAK"

Bakan Bayraktar'ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

Bugün burada BOTAŞ ile Shell arasında uzun dönemli sıvılaştırma doğalgaz anlaşması ile bir aradayız.



Yüzer platformumuz Türkiye'ye ulaştıktan sonra, günlük 4,5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.

Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ile Shell arasında LNG anlaşması imzalanması programı çerçevesinde Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ SERÜVENİ

Bakan Bayraktar, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğalgaz serüveninden de şu sözlerle söz etti:

Şehirlerimizde ilk doğalgaz 1988 yılında Ankara'da kullanılmaya başladı. Yaklaşık yarım asrı aşan doğalgaz serüvenimizde bugün 51 milyar metreküplük tüketim ile Avrupa'nın en büyük dördüncü doğalgaz pazarına sahip bir ülke haline geldik. Bu yıl 50. kuruluş yılını idrak eden BOTAŞ, 2023 yılındaki 26,5 milyar dolarlık satışı ile Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri haline geldi.

Doğalgaz ülkemizin ekonomisi, sanayisi ve insanımız için hayati önemi var. Doğalgazı çok yoğun olarak kullanıyoruz. 2022 yılında doğalgaz için bir milat oldu. Doğalgaz 81 ile ulaştı. Şehirlerimizin havası temizlendi. Güçlü bir altyapı amaçlıyoruz. Bunun için önemli adımlar attık. Kendi kemimiz ve imkanlarımızla doğalgaz aramalarımıza başladık. Bugün dünyanın sayılı doğalgaz arama filolarından birine sahibiz.

"7,5 MİLYON METREKÜBÜN ÜZERİNDE ÜRETİMİMİZ VAR"

2020 yılında Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Bu keşişten 3 yıl sonra Sakarya'dan doğalgazı evlerimize ulaştırdık. Günlük 7,5 milyon metreküpün üzerinde bir üretimiz var. Yani 3,2 milyon hanenin elektriğini kendimiz üretiyoruz. 15 ağustosta günlük üretim rekorunu kırdık.

"BU AY SONUNDA SAKARYA GAZ SAHASINDA YÜZER PLATFORMUMUZ TÜRKİYE'YE ULAŞMIŞ OLACAK"

Kendi gazımızı aradık, bulduk. İnşallah bundan sonra üretimimiz daha da artırmaya devam edeceğiz. Bu ay sonunda Sakarya Gaz Sahasında denizde adeta üretim üssü olan Yüzer platformumuz Türkiye'ye ulaşmış olacak. Türkiye'ye ulaştıktan sonra aktivasyon çalışmalarından sonra bu tesisimiz 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 4,5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak. Yani 10 milyon metreküp üretim yapacak. Elbette denizlerdeki bu arama faaliyetleri güçlü altyapı oluşturma hedefimizin sadece bir kısmıydı.

"BUGÜN 34 ÜLKE İLE DOĞALGAZ TİCARETİ YAPIYORUZ"

2 yer altı depolanma tesisimizde bugün 5,8 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaştık. Diğer taraftan uluslararası boru hattı projeler, yeraltı depolama tesisleri, gazlaştırma projeleriyle tedarik portföyümüzü çeşitlendirme konusunda önemli bir ivme kazandı. Bugün Türkiye kullandığı yıllık doğalgazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış LNG gemileriyle tedarik edebiliyor. Diğer ülkelerle anlaşmalarımız devam ediyor. Bugün 34 ülke ile doğalgaz ticareti yapıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)