Alparslan Bayraktar: Oruç Reis Süveyş Kanalı'nı geçti

AA

Türkiye enerjide kendi milli kaynaklarına kendi araçları ile yönelmişken, elde ettiği deneyimle uluslararası sahalarda da sismik araştırma ve sondaj girişimlerini başlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis'in Somali yolculuğu hakkında bilgi verdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, beraberindeki destek gemileri ve Deniz Kuvvetlerimize bağlı fırkateynlerle Süveyş Kanalı'nı geçerek Somali’ye doğru güvenle ilerliyor." paylaşımında bulundu.

ORUÇ REİS SOMALİ AÇIKLARINDA DOĞALGAZ VE PETROL İÇİN VERİ TOPLAYACAK

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak.

Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat ediyor.

3 RUHSAT SAHASINDA İLK DEFA ÜÇ BOYUTLU SİSMİK ÇALIŞMA YAPILACAK

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak.

HEDEF SONDAJ YAPMAK

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.