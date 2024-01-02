Altan Elmas yeni yıldan beklentilerini anlattı: İlk ev için uygun kredi imkanı sağlanmalı

Türkiye’de inşaat sektörü, 5 yıldır üst üste yaşadığı daralma süreçlerine rağmen tamamlanan ve devam eden büyük projeler ile dikkat çekiyor.
Son 5 yılda Koranavirüs pandemisi ve ekonomik sıkıntılar gibi oldukça zorlayıcı süreçlerden geçen inşaat sektörü 2024 yılına umutla bakıyor.
Altan Elmas 2023 yılını değerlendirdi
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat sektöründe 2023 yılını değerlendirdi.
Habertürk'e konuşan Altan Elmas yeni yıla dair beklentilerini de anlattı.
"Devlet hem konut alamayan vatandaşa destek olmalı"
Son dönemde konut satışlarında yaşanan düşüşle ilgili konuşan Elmas, devletin bu süreçte vatandaşa ve inşaat sektörüne desteğini artırması gerektiğini söyledi.
"Yeni metotlar geliştirilmeli"
Teşvik imkanları geliştirilmeli diyen Altan şu ifadeleri kullandı:
Konut alıcısının uygun faiz oranlarıyla konut kredisine ve dolayısıyla konuta erişiminin sağlanması şart. Burada devlet hem konut alamayan vatandaşa hem de konut sektörüne destek olmalı, konut sahipliğini teşvik edecek imkanlar sağlanmalı. Sabit gelirli kesime dönük belki daha fazla kaynak veya metot geliştirilmeli.
"İlk evini alacaklar için kredi oranlarıyla ilgili adımlar atılmalı"
Yeni yılda ilk evini alacak vatandaşlar için konut kredi oranlarına yönelik adımlar atılması gerektiğini belirten Elmas şöyle devam etti:
2023 yılının başında devreye alınan İlk Evim Konut Finansman Paketi ile konut sektörü paketin uygulandığı 3 aylık süreçte bir miktar nefes alsa da benzer modellere ihtiyacımız olduğu ortada. Beklentimiz, 2024 yılında vatandaşın konuta erişimini kolaylaştıracak özellikle ilk evini alacak vatandaşlar için konut kredi oranlarına yönelik daha etkili adımlar atılması.
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