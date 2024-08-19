Altın 19 Ağustos'ta yeni zirvesini gördü Haftanın ilk iş gününde ons altın 2 bin 501 dolardan, gram altın ise 2 bin 707 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi

Altın haftanın son işlem gününde yüzde 1,2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra yeni haftaya da yükselerek başladı.

Ons altın geçen haftayı 2 bin 696 TL seviyesinde tamamlamasının ardından haftanın ilk gününe 2 bin 501 dolardan başlangıç yaptı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 709 lira

Çeyrek altın: 4 bin 594 lira

Cumhuriyet altını: 18 bin 721 lira

Tam altın: 18 bin 376 lira

Yarım altın: 9 bin 189 lira

PİYASANIN YORUMU

Piyasalarda altından kâr elde etmek için kısa süresi satışların görüleceği, bu hareketin metalin değerinde sınırlı düşüş yaşatacağını, ancak uzun vadede altının yükselmeye devam edeceğini konuşuluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 33,7010 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0610 lira olmuştu.

Bugünkü açılışta ise döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 33,7039 lira

Euro: 37,2581 lira

Sterlin: 43,7365 lira

BITCOIN

kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin ise yüzde 1,77 değer kaybederek haftaya 58 bin 437,5 liradan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 78,9 dolarda seyrediyor.

ALTININ YÜKSELİŞ NEDENLERİ

Altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığına dair umutlarla desteklenerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyonun parasal gevşemeye geçmeden önce yüzde 2 hedefine doğru hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Fed yetkililerinin, önümüzdeki ayda düzenlenecek toplantıda faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Bu yıl Fed'in toplamda kaç indirim yapılacağı konusunda görüşler farklı.

Ons altın, 2024 boyunca yüzde 19 yükseliş gösterdi.

Altının yükseliş eğilimini destekleyen faktörler arasında dünyadaki merkez bankaları ve Çinli tüketicilerin artan satın alımları bulunuyor.

Ayrıca Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar gibi jeopolitik gerginlikler altının değerini artırmaya devam ediyor.