Altın 19 Ağustos'ta yeni zirvesini gördü

Altın haftanın son işlem gününde yüzde 1,2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra yeni haftaya da yükselerek başladı.
Ons altın geçen haftayı 2 bin 696 TL seviyesinde tamamlamasının ardından haftanın ilk gününe 2 bin 501 dolardan başlangıç yaptı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 709 lira
Çeyrek altın: 4 bin 594 lira
Cumhuriyet altını: 18 bin 721 lira
Tam altın: 18 bin 376 lira
Yarım altın: 9 bin 189 lira
PİYASANIN YORUMU
Piyasalarda altından kâr elde etmek için kısa süresi satışların görüleceği, bu hareketin metalin değerinde sınırlı düşüş yaşatacağını, ancak uzun vadede altının yükselmeye devam edeceğini konuşuluyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Cuma günü doların satış fiyatı 33,7010 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0610 lira olmuştu.
Bugünkü açılışta ise döviz fiyatları şöyle:
Dolar: 33,7039 lira
Euro: 37,2581 lira
Sterlin: 43,7365 lira
BITCOIN
kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin ise yüzde 1,77 değer kaybederek haftaya 58 bin 437,5 liradan işlem görüyor.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 78,9 dolarda seyrediyor.
ALTININ YÜKSELİŞ NEDENLERİ
Altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığına dair umutlarla desteklenerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Enflasyonun parasal gevşemeye geçmeden önce yüzde 2 hedefine doğru hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Fed yetkililerinin, önümüzdeki ayda düzenlenecek toplantıda faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.
Bu yıl Fed'in toplamda kaç indirim yapılacağı konusunda görüşler farklı.
Ons altın, 2024 boyunca yüzde 19 yükseliş gösterdi.
Altının yükseliş eğilimini destekleyen faktörler arasında dünyadaki merkez bankaları ve Çinli tüketicilerin artan satın alımları bulunuyor.
Ayrıca Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar gibi jeopolitik gerginlikler altının değerini artırmaya devam ediyor.
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