Altın, 2016'dan bu yana en çarpıcı çeyreklik kazancını yakaladı

AA

Yatırımcılar, güvenli liman olarak altına yöneliyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı bir koruma arayışı, altına olan talebi artırıyor.

Altının ons fiyatı dün, günü yüzde 0,6 değer kaybıyla tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın üzerinde 2 bin 617 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın 2 bin 879,34, çeyrek altın 4 bin 882,64 ve Cumhuriyet altını 19 bin 888,72 lirada.

ALTININ ONSU YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde indirime gitmesi sonrasında talebin artacağına ilişkin beklentilerin öne çıkması da altının ons fiyatını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Altının ons fiyatı 2024'ün 3. çeyreğinde 2 bin 685,61 dolarla rekor seviyeyi test etti.

2016'DAN BU YANA EN YÜKSEK ÇEYREKLİK KAZANÇ

Altın böylece 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı.

Altının ons fiyatı en son 2016'nın 1. çeyreğinde yüzde 16,2 değer kazanmıştı.

"GÜVENLİ LİMAN"

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerginlik sebebiyle yatırımcıların "güvenli limana" yönelmesiyle yükseldi.

Merkez bankalarının devam eden altın alımları da altının ons fiyatını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıktı.

"ONS ALTIN FİYATI 2 BİN 900 DOLARA ÇIKACAK"

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlaması, merkez bankalarının altın alımları ve altının güvenli liman özelliğinin artmasıyla altının ons fiyatının 2 bin 900 dolar seviyelerine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Öte yandan düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altını tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.

ASYA'DAN GELEN TALEP DE ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİNDE ETKİLİ OLDU

Analistler, jeopolitik ve ekonomik belirsizliğe karşı korunmak için Çin başta olmak üzere Asya'da altına talebin arttığını dile getirdi. Bölgede, gayrimenkul ve hisse senedi gibi diğer yatırım seçeneklerine güvenin azalması da altının tercih edilmesine neden oldu.

Analistler, değerli metallerde, özellikle altında, güvenli liman özelliğinin öne çıktığını, altın fiyatlarının gücünü korumasında jeopolitik risklerin payının büyük olduğunu söyledi.

Tahvil faizlerindeki gerileme de altındaki fiyat artışlarını destekledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Orta Doğu'nun yanında Rusya ve Ukrayna ile ilgili jeopolitik riskler ve özellikle kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlikler altının ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

Çin'deki zorlu ekonomik koşullar ve emlak sektöründeki sıkıntılara karşı yatırımcıların nakitlerini daha korunaklı bir alana yatırmasıyla bu ülkeden gelen talep de altını yukarı yönlü etkiledi.

GÜMÜŞÜN ONSU

Diğer bir değerli metal olan gümüşün ons fiyatı ise yılın 3. çeyreğinde yüzde 6,9 değer kazanarak 31,2 dolara çıktı.

Küresel çapta madenlerde gümüş üretiminin yavaşlaması ve endüstriyel alanda talebin artmasıyla bu ürünün fiyatı yükseldi.

Madenlerdeki üretim hızının düşmesi ve güçlü endüstriyel talep, arzın talebin gerisinde kaldığını gösterirken, bu da gümüş piyasasında açığa neden olacağı endişelerini tetikledi.

Gümüş, endüstriyel alanda genellikle otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor.

GÜMÜŞTE ÇİN FAKTÖRÜ

Analistler, Çin'in, büyük miktarlarda üretmeye devam ettiği güneş panellerinde önemli bir malzeme olan gümüşün ithalatını artırabileceğine işaret etti.

ABD BAŞKANLIK YARIŞI

ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris'in, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile karşı karşıya geldiği canlı yayında ABD'nin yabancı petrole olan bağımlılığını azaltmak için "çeşitli enerji kaynaklarının" destekçisi olduğunu söylemesi sonrasında gümüş fiyatları yükseldi.

Gümüş fiyatlarındaki yükselişe değinen analistler, 2025'te gümüşün onsunun 40 dolar seviyelerini görmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti. Ekonomik aktivitede daha kayda değer iyileşmeler görülmesi durumunda emtia piyasasında en olumlu etkilenecek ürünlerden bir tanesinin gümüş olduğunu ifade eden analistler, bu iyileşmelerin paladyuma da olumlu yansıyabileceğini kaydetti.

Analistler, gümüşün yükselen altın fiyatlarından faydalanabileceğine de dikkati çekti. Gümüş piyasasının ileriki yıllarda açık vermeye devam edebileceğini dile getiren analistler, bu durumun gümüş fiyatlarının temelde desteklenmesine yardımcı olabileceğini ve yatırımcıların ilgisini artırabileceğini vurguladı.

ECB'NİN FAİZ İNDİRİMİ

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizlerde indirime gitmesi de altın ve gümüş fiyatlarına olumlu yansıdı.