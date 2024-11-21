Haberler



Ekonomi



Altın 4 gündür yükseliyor! 21 Kasım'da altın ve döviz fiyatları

Altın 4 gündür yükseliyor! 21 Kasım'da altın ve döviz fiyatları Altının ons fiyatı yükselişini dördüncü iş gününe taşıyarak 2 bin 660 dolara çıktı. Ons altının paralelinde yurt içinde gram altın da çıktığı rekor seviyesinde kalmakla birlikte gerilediği yerden yükselişini sürdürüyor.