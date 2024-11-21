Altın 4 gündür yükseliyor! 21 Kasım'da altın ve döviz fiyatları
Özel Haber

Altının onsu güne 2 bin 660 dolarla başlarken, yurt içinde gram altın da 2 bin 950 lira seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 14.00'te kasım ayı politika faizini açıklayacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Politika faizinin açıklanması öncesinde ve ons altının yükselmesinin etkisiyle piyasalar şöyle:

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 950 lira

Çeyrek altın: 5 bin 2 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 383 lira

Tam altın: 20 bin 383 lira

Yarım altın: 20 bin 11 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,4660'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,4940'tan işlem görüyorken günün devamında 34,4966 liraya geriledi.

Dolar: 34,4966 lira

Euro: 36,4976 lira

Sterlin: 43,7631 lira

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Aslı Didari
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