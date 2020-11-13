Altın fiyatındaki düşüş Van’daki kuyumcuları doldurdu

Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş sonrası, vatandaşların kuyumcularda yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

Altın fiyatlarının düşmesinin ardından kuyumcularda yoğunluk yaşanması ile ilgili açıklamada bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, koronavirüs pandemisinin her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle düğünlerin, toplantıların iptal edildiğini dile getiren Yıldırımoğlu, “Tüm olumsuzluklara rağmen altın yine de yatırımcısının yüzünü her zaman güldürüyor. Hediyelerimiz hep altın üzerine olduğu için insanlar altına yatırım yapıyor.” dedi.

"ALTIN, YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK"

Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Yıldırımoğlu, altın için “2021 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnsanlar tedirgin olmasın.” diye konuştu.

Dünya ekonomisinin altın üzerine ayarlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırımoğlu, “Önümüzdeki yıl korona virüs etkisini azalttığında düğünler artacak ve dolayısıyla altına olan talep de artacak. Çünkü düğün olduğu zaman sirkülasyon da olacak. Şimdiden kuyumcu arkadaşlarımız o günün hazırlığını yapıyor. İnşallah işler iyi olacak.” dedi.

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