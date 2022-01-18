Altın fiyatları 16 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 16 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar yakından takip ediliyor. Peki bugün altın fiyatları düşüşte mi, yükselişte mi? İşte 18 Ocak 2022 Salı güncel altın rakamları...

Hareketli seyreden altın fiyatları, kur korumalı altın hesabı uygulaması ile düşüşe geçti.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme yatırımcıların takibinde.

18 Ocak 2022 Salı günü gram altın fiyatı 788 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1298 liraya düştü. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

18 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 788,17

SATIŞ: 788,31

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.280,00

SATIŞ: 1.298,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.123,00

SATIŞ: 5.173,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.562,00

SATIŞ: 2.597,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.155,47

SATIŞ: 5.205,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 717,95

SATIŞ: 722,05

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.814,57

SATIŞ: 1.814,87