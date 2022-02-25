Euro
15.61
-1.48%
Dolar
13.84
-1.30%
Altın
839.94
-1.80%
Borsa
1965
6.12%
Bitcoin
550.230
6.88%
BTXN Coin
39.99
4.35%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Altın fiyatları düşüşe geçti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaş emtiaların fiyatını artırırken, dünya ülkelerinin aldığı yaptırım kararları piyasaları dengelemeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altın fiyatları düşüşe geçti

    Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasının ardından bu sabah Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında karışık bir seyir izlendiği, risk algısının nispeten yatıştığı gözleniyor.

    EMTİA FİYATLARININ ARTIŞI HIZ KESTİ

    Emtia fiyatlarında ise yükselişin sürdüğü ancak hız kestiği dikkati çekiyor. Dün 2014'ten bu yana ilk kez 102 doların üzerini gören ve günü 95,7 dolar seviyelerinden tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 1,7'lik artışla 97,3 dolar seviyelerinde bulunuyor.

    Dün yüzde 5,7 yükselen buğday fiyatları ise bugün Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

    Altın fiyatları düşüşe geçti #1

    ALTININ ONSU 1.890 LİRAYA GERİLEDİ

    Altının ons fiyatı, dün 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından bugün 1.890 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATI

    Dün 912 liraya kadar yükselen gram altın, 814 liraya geriledi.

    Gram altın: 841 lira

    Çeyrek altın: 1.389 lira

    Yarım altın: 2 bin778 lira

    Tam altın: 6 bin 32 lira

    Cumhuriyet altını: 5 bin 659 lira


    İlginizi Çekebilir

    Sadece bir tık ile bitcoin sahibi olmak ister misin?
    Piyasalar Investment

    Sadece bir tık ile bitcoin sahibi olmak ister misin?

    Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu
    Dünya

    Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu

    Altı farklı dilde Ukrayna'dan canlı yayın muhabir
    Medya

    Altı farklı dilde Ukrayna'dan canlı yayın muhabir

    Görüş Bildir