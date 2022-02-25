Altın fiyatları düşüşe geçti

Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaş emtiaların fiyatını artırırken, dünya ülkelerinin aldığı yaptırım kararları piyasaları dengelemeye başladı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasının ardından bu sabah Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında karışık bir seyir izlendiği, risk algısının nispeten yatıştığı gözleniyor.

EMTİA FİYATLARININ ARTIŞI HIZ KESTİ

Emtia fiyatlarında ise yükselişin sürdüğü ancak hız kestiği dikkati çekiyor. Dün 2014'ten bu yana ilk kez 102 doların üzerini gören ve günü 95,7 dolar seviyelerinden tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 1,7'lik artışla 97,3 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Dün yüzde 5,7 yükselen buğday fiyatları ise bugün Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.





ALTININ ONSU 1.890 LİRAYA GERİLEDİ

Altının ons fiyatı, dün 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından bugün 1.890 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATI

Dün 912 liraya kadar yükselen gram altın, 814 liraya geriledi.

Gram altın: 841 lira

Çeyrek altın: 1.389 lira

Yarım altın: 2 bin778 lira

Tam altın: 6 bin 32 lira

Cumhuriyet altını: 5 bin 659 lira