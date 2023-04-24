Altın fiyatları el yakmaya devam ediyor! Gram altın 1.238 lira Altın fiyatları dalgalanmasına rağmen zirveye yakın seyir izliyor.

ensonhaber.com

Dünyada güçlenen dolarla birlikte ons altın düştü.

Bugün ons altın 2 bin doların altına inerek 1.985 dolara gerilemiş durumda.

Ramazan Bayramı'nın ardından piyasaların açılacağı ilk işlem gününde yurt içindeki altın fiyatları da ons altına paralel olarak sınırlı gerileme gösterdi.

Ancak buna rağmen altın fiyatları zirveden düşmüyor.

Serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın: 1.238 lira

Çeyrek altın: 2.047 lira

Cumhuriyet altını: 8 bin 340 lira

Tam altın: 8 bin 188 lira

Yarım altın: 4 bin 94 lira