Altın fiyatları el yakmaya devam ediyor! Gram altın 1.238 lira

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Dünyada güçlenen dolarla birlikte ons altın düştü.
Bugün ons altın 2 bin doların altına inerek 1.985 dolara gerilemiş durumda.
Ramazan Bayramı'nın ardından piyasaların açılacağı ilk işlem gününde yurt içindeki altın fiyatları da ons altına paralel olarak sınırlı gerileme gösterdi.
Ancak buna rağmen altın fiyatları zirveden düşmüyor.
Serbest piyasada altın fiyatları
Gram altın: 1.238 lira
Çeyrek altın: 2.047 lira
Cumhuriyet altını: 8 bin 340 lira
Tam altın: 8 bin 188 lira
Yarım altın: 4 bin 94 lira