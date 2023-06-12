Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! 10 bin lirayı geçen var Artık altın fiyatlarını verirken Cumhuriyet altınını 10 bin 54 lira olarak belirtiyoruz. Yani başka bir değişle listedeki rakamlar ilk kez 10 bin lirayı gördü.

AA Cuma günü döviz kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.475 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1.961 dolardan kapatmasının ardından yeni haftaya önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.959 dolardan başladı. Haberi yayına hazırlarken de 1.964 dolara çıktı. Yurt içinde altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları: Gram: 1.493 lira Çeyrek: 2 bin 467 lira Cumhuriyet: 10 bin 54 lira Tam altın: 9 bin 871 lira Yarım altın: 4 bin 936 lira Merkez Bankalarının faiz açıklamaları takip edilecek Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikileminde belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bu hafta yatırımcıların odağında ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının olacağını bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit tutmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti. Ons altının destek ve direnç konumu Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek olduğunu, 1.980 ve 2 bin doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.