Altın fiyatları kar satışlarınla düşüşe geçti Altın fiyatlarının yükseliş seyri tekrar gerilemeye döndü. Yatırımcı ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimin nedenini merak ediyor.

AA

Altın fiyatları açıklanan veriler, doların seyri ve yapılan açıklamalardan etkileniyor…

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürmek için faiz adımlarını sonlandırmayı ve faiz düşüşünü gündeme aldığını açıkladı.

Bu açıklamayla altın, yatırımcı için "güvenli liman" oldu.

Ons altının değeri 2 bin 148 dolara kadar tırmandı.

Uzmanlara göre, yatırımcı tam da bu aşamada elindeki birikimini kâr elde etmek için sattı.

Kâr satışlarıyla birlikte ons altın da 1.987 dolara kadar geriledi.

İç piyasada da gram altın 1.992 liraya çıkmıştı, yatırımcılar ellerindeki altını kâr etmek için satınca gram altın fiyatı 1.854 lira oldu.

İç piyasalarda altın fiyatları

Bu aşamada İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları:

Gram altın: 1.854 lira

Çeyrek altın: 3 bin 145 lira

Cumhuriyet altını: 12 bin 814 lira

Tam altın: 12 bin 580 lira

Yarım altın: 6 bin 290 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)