Altın fiyatları rekora koşuyor! Gram altın: 1.693 lira ABD enflasyonunun düşüşe geçmesiyle birlikte ons altındaki yükseliş tırmandı. Ons altın 1.962 dolara kadar yükseldi.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Temmuz'da politika faizini açıklayacak.

Bu beklenti, piyasalarda yukarı yönlü bir harekete neden oluyor.

Dövizdeki yükselişin yanı sıra altında da hareketlilik arttı.

Ons altın ve dolardaki artış, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını son durumu şöyle:

Gram altın: 1.693 lira

Çeyrek altın: 2 bin 798 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 426 lira

Tam altın: 11 bin 215 lira

Yarım altın: 5 bin 607 lira