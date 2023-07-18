Altın fiyatları rekora koşuyor! Gram altın: 1.693 lira

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Temmuz'da politika faizini açıklayacak.
Bu beklenti, piyasalarda yukarı yönlü bir harekete neden oluyor.
Dövizdeki yükselişin yanı sıra altında da hareketlilik arttı.
Ons altın ve dolardaki artış, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı.
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını son durumu şöyle:
Gram altın: 1.693 lira
Çeyrek altın: 2 bin 798 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 426 lira
Tam altın: 11 bin 215 lira
Yarım altın: 5 bin 607 lira