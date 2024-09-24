Altın fiyatları yatay seyrediyor! 24 Eylül'de gram, çeyrek altın fiyatları Ons altın ve gram altının, haftanın ikinci iş gününde, çıktıkları rekor rakamlardan geriledikleri seviyeyi korudukları görülüyor.

AA

Ons altın 2 bin 640 dolara ve gram altın da 2 bin 898 liraya çıkarak rekor kırmıştı.

Rekor serisini sürdüren altının ons fiyatı, tarihi yüksek seviyesini 2 bin 640 dolara çıkarırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 635 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise güne 2 bin 884 liradan başladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 884 lira

Çeyrek altın: 4 bin 892 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 933 lira

Tam altın: 19 bin 570 lira

Yarım altın: 9 bin 785 lira

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,1326'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 34,1530 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)