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Altın fiyatları yükselişte! 26 Aralık'ta gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatları yükselişte! 26 Aralık'ta gram ve çeyrek altında son durum Altın fiyatlarının seyri, Fed'in faiz adımlarının beklentisine göre şekillenerek yükseliş trendine devam ediyor.