Altın fiyatları yükselişte! 26 Aralık'ta gram ve çeyrek altında son durum

ensonhaber.com
Ons altının geldiği en tepe nokta 2 bin 148 dolarken bugün 2 bin 62 dolardan işlem görüyor.
Gram altının bugüne kadar çıktığı en tepe nokta 1.992 lirayken, bugün piyasanın açılışında 1.943 lirayla zirveye yakın seyrediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımını sonlandırarak 2024'ün Mayıs ayında faiz indirimine gideceği beklentisi, değerli metaller üzerinde pozitif etki etmeye devam ediyor.
Altının ons değerinin artması yurt içi piyasada altın fiyatlarına yansıyor.
Altın fiyatları
İstanbul kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 1.943 lira
Çeyrek altın: 3 bin 295 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 427 lira
Tam altın: 13 bin 182 lira
Yarım altın: 6 bin 592 lira
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış