Altın fiyatları zirvede! Her gün biraz daha artıyor Serbest piyasada gram altın 1.247 lira, çeyrek altın 2 bin 50 lira ve Cumhuriyet altını 8 bin 300 liradan satılıyor.

AA Altın, son dönemdeki fiyat artışından dolayı, alım gücünü zorlayarak ziynet ve hediyelik olmaktan girerek uzaklaşıyor. Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.241 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, bugün ise yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.247 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor. Tam altın 8 bin 215 liradan ve yarım altın ise 4 bin 107 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı: 1.995 dolar Altının ons fiyatı, dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,25 değer kazancıyla 1.995 dolara yükseldi. Yön arayışı sürüyor Analistler, küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişesiyle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Altında destek ve direnç konumu Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.