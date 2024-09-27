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Altın fiyatları zirvedeki yerine konuyor

Altın fiyatları zirvedeki yerine konuyor Ons altın 2 bin 667 dolar seviyesinden satılırken, gram altın 2 bin 931 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 970 liradan işlem görüyor.