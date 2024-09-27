Altın fiyatları zirvedeki yerine konuyor
Haber Merkezi

Altının ons fiyatı, dün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 685,61 dolara taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 667 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altının rekor seviyesi ise 2 bin 977,26 lira olmuştu.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da ise şöyle sıralanıyor:

Gram altın: 2 bin 931 lira

Çeyrek altın: 4 bin 970 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 253 lira

Tam altın: 19 bin 883 lira

Yarım altın: 9 bin 941 lira

GÜMÜŞ FİYATI 11 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Gümüş'ün ons fiyatı ise dün gün içinde 32,714 dolar seviyesini görerek Ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 31,9 dolardan işlem görüyor.

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Aslı Didari
Editör