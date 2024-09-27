Altın fiyatları zirvedeki yerine konuyor

Haber Merkezi
Altının ons fiyatı, dün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 685,61 dolara taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 667 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altının rekor seviyesi ise 2 bin 977,26 lira olmuştu.
ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şöyle sıralanıyor:
Gram altın: 2 bin 931 lira
Çeyrek altın: 4 bin 970 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 253 lira
Tam altın: 19 bin 883 lira
Yarım altın: 9 bin 941 lira
GÜMÜŞ FİYATI 11 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Gümüş'ün ons fiyatı ise dün gün içinde 32,714 dolar seviyesini görerek Ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 31,9 dolardan işlem görüyor.
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