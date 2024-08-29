Altın fiyatları zirvedeki yerini koruyor Altın fiyatları rekor seviyelerine yaklaştı. Ons altın 2 bin 518 dolardan, gram altın ise 2 bin 760 liradan işlem görüyor.

AA & Ensonhaber

Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürdü.

Kurumsal tarafta ise Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı.

Şirketin net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 168 artarak 16,6 milyar dolara yükselirken, geçen senenin aynı döneminde 25 sent olan hisse başına kârı bu dönemde 67 sente çıktı.

BUGÜN ABD'NİN BÜYÜME VERİSİ BEKLENİYOR

Bugün gözler, ABD'de saat 15.30'da açıklanacak açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

FED FAİZİ BEKLENTİSİNDE SON DURUM

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

ALTININ ONSU ARTTI

Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2.518 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle sıralandı:

Gram altın: 2 bin 760 lira

Çeyrek altın: 4 bin 681 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 73 lira

Tam altın: 18 bin 726 lira

Yarım altın: 9 bin 362 lira

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 34,0569'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 34,0856 seviyesinden işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,0856 lira

Euro: 37,9838 lira

Sterlin 45,1435 lira

BORSA İSTANBUL

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 10.786,00 puandan başladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 77,7 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, dünkü 60 bin dolarlık seviyesinden gerileyerek 59 bin 671 dolardan satılıyor.