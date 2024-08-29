Altın fiyatları zirvedeki yerini koruyor

Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürdü.
Kurumsal tarafta ise Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı.
Şirketin net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 168 artarak 16,6 milyar dolara yükselirken, geçen senenin aynı döneminde 25 sent olan hisse başına kârı bu dönemde 67 sente çıktı.
BUGÜN ABD'NİN BÜYÜME VERİSİ BEKLENİYOR
Bugün gözler, ABD'de saat 15.30'da açıklanacak açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.
FED FAİZİ BEKLENTİSİNDE SON DURUM
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.
ALTININ ONSU ARTTI
Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2.518 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle sıralandı:
Gram altın: 2 bin 760 lira
Çeyrek altın: 4 bin 681 lira
Cumhuriyet altını: 19 bin 73 lira
Tam altın: 18 bin 726 lira
Yarım altın: 9 bin 362 lira
DOLAR/TL
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 34,0569'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 34,0856 seviyesinden işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 34,0856 lira
Euro: 37,9838 lira
Sterlin 45,1435 lira
BORSA İSTANBUL
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 10.786,00 puandan başladı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 77,7 dolardan işlem görüyor.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, dünkü 60 bin dolarlık seviyesinden gerileyerek 59 bin 671 dolardan satılıyor.
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