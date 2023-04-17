Altın fiyatları zirveden düşmüyor! Tam altın 8 bin 192 lira

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İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın 1.239 liradan, çeyrek altın 2 bin 47 liradan, Cumhuriyet altını 8 bin 344 liradan, tam altın 8 bin 192 liradan ve yarım altın ise 4 bin 93 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 484 milyon 290 bin 296,73 lira, işlem miktarı ise 3.540,39 kilogram oldu.
Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 240 bin lira, en yüksek 1 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1 milyon 320 bin liradan tamamladı.
Metallerdeki toplam işlem hacmi
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 535 milyon 534 bin 987,43 lira düzeyinde gerçekleşti.