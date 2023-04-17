Altın fiyatları zirveden düşmüyor! Tam altın 8 bin 192 lira ABD'deki bankacılık krizi ve Fed'in belirsiz politika faizi adımları altın fiyatlarının artmasına neden oldu. Ons altın 2 bin 60 dolara kadar çıktı. Ons altın bugün 1.986 dolara gerilese de iç piyasada altın fiyatları kolay kolay zirveyi bırakacağa benzemiyor.

ensonhaber.com

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın 1.239 liradan, çeyrek altın 2 bin 47 liradan, Cumhuriyet altını 8 bin 344 liradan, tam altın 8 bin 192 liradan ve yarım altın ise 4 bin 93 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 484 milyon 290 bin 296,73 lira, işlem miktarı ise 3.540,39 kilogram oldu.

Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 240 bin lira, en yüksek 1 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1 milyon 320 bin liradan tamamladı.

Metallerdeki toplam işlem hacmi

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 535 milyon 534 bin 987,43 lira düzeyinde gerçekleşti.