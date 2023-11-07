Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararları gibi etkenlerle yükseliş gösteren ons altın, beklentilerin zayıflaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın faize ilişkin yapacağı açıklamalar öncesinde düşüşe geçti.

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İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar, finans dünyasında altının yükselerek öne çıkmasına neden olmuştu.

Şimdi altın, savaş sırasında elde ettiği kazanımlarını geri vermeye başladı.

Küresel piyasalarda ons altın güçlenmesini durdurdu.

Dolar kurundaki yükseliş, jeopolitik risklerin zayıflamış olması ve ons altına olan talebin de gerilemesiyle düşüş hız kazandı.

Gram altın bin 798 lira

Ons altın güne 1977 dolardan başladı.

Gün içinde en düşük 1957 dolar, en yüksek de 1978 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1963 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne bin 808 liradan başladı. Gün içinde en düşük bin 793 lira, en yüksek de bin 819 lirayı gördü. Şu sıralar bin 798 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 3 bin 25 liradan, tam altın ise 12 bin 19 liradan alıcı buluyor.

Altında düşüşün nedenleri

Jeopolitik risk ve küresel ekonomik sorunların yoğunlaştığı anlarda altın fiyatları hızlı yükseliş gösterse de sonrasında nefes alacak alan oluşturuyor.

Ons altında tarafında görülen düşüşün de bu sebeplerle oluştuğu öne sürülüyor.

Fed Başkanı Powell'ın açıklaması bekleniyor

Fed Başkanı Jerome Powell yarın 17:15'te yapacağı konuşma da piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Powell'ın konuşması kısa vadeli faiz oranlarının düzenlenmesi ve ABD doları üzerinde etkili oluyor.

Fed Başkanı Powell'ın konuşması akabinde ABD hazine tahvilleri faizlerinde yükselişin görülmesi halinde altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabileceği belirtiliyor.