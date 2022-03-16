Altın fiyatlarında gerileme

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri hareket başlatmasıyla fiyatı yükselen altın müzakerelerin olumlu seyretmesiyle gevşedi.

Küresel riskler nedeniyle 2 bin 78 dolara yükselen ons altın 1919 dolara geriledi. İç piyasa altında sert hareketler beklemiyor.

Küresel risk, pandemi, tedarik zincirlerinin kırılmasıyla altın fiyatları tavan yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yeniden 2 bin doların üzerine çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın şu sıralar 1.920 dolar seviyelerinde seyrediyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan Amerikan Merkez Bankası (FED) bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasalar FED’in kararına kilitlendi.

"ALTIN FİYATLARININ DÜŞÜŞÜ SERT OLMAYACAK"

Fed’in faiz artırımı yönünde olacak karar sonrası altında beklentinin 1.850 seviyelerde olabileceğini belirten Kapalıçarşı esnafı, bu düşüşün de sert bir şekilde olmayacağını söylüyor.

Gram altın TL bazında şu sıralar 906 lira, çeyrek, 1.498 lira yarım altın 2 bin 996, tam altın ise 5 bin 992 liradan işlem görüyor.

“FED FAİZ ARTIŞ KARARI SONRASINDA ALTINDA HIZLI BİR GERİLEME OLMAYACAK”

Altının biraz gerilediğini ifade eden Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, “Ons altın bildiğimiz üzere 2 bin 70 dolarlara çıkmıştı. Bu savaşın risklerinin satın almasından kaynaklıydı. Şimdide artık veriler doğrultusunda FED bu veriler doğrultusunda erkene alarak faizleri yükselteceğini belirtti. Bu da yatırımcıyı dolara doğru çekecektir. Bu yüzden de altında biraz daha gerileme öngörüyoruz. Bu hiçbir zaman yüksek ve hızlı bir gerileme olmayacaktır. Ons altın fiyatının 1.850 dolarlara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Daha aşağısı olması için savaşın ve ekonomik sıkıntıların geçmesi gerekiyor.

ALTIN HER ZAMAN GÜVENLİ LİMAN

Vatandaş paniğe kapılmasın altın her zaman güvenli limandır. Altının TL bazında yılsonunda 1.100 lira olacağını öngörüyorum.” şeklinde konuştu.