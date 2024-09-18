Altın fiyatlarında tarihi rekor

Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, piyasaları hareketlendirdi..
Fed, bugün 4 yıl aradan sonra ilk kez beklentileri de aşarak 50 baz puan faiz indirimi kararı aldı..
Böylece faiz oranı yüzde 4,75-5,00 aralığına indi.
Fed'in faizi indirmesinin ardından altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı..
ALTINDA TARİHİ ZİRVE
Spot piyasada 2 bin 580 doları test ederek yeni tarihi zirveye yükseldi.
GRAM ALTIN 2 BİN 835 TL
Dolar/TL ve ons altının fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre de gram altın 2 bin 835 TL oldu.
Çeyrek altın ise 4 bin 754 liraya yükseldi.
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