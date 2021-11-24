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Altın fiyatlarındaki son durum
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 10:56
- Güncelleme : 24.11.2021 - 11:09
ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek düzeyine yükselirken, Fed para politikasında yeni dönemin sinyalini varlık alımlarını azaltarak vermişti. ABD Merkez Bankası (Fed), "enflasyon ile mücadeleyi bir öncelik haline getirecek" açıklamasını yaptıktan sonra faiz artırımının beklenenden önce gelebileceği endişesini beraberinde getirdi. Fed'in beklenenden önce faiz artırımı yapacağı beklentisi ise altın fiyatları için baskı oluşturan ana unsur oldu.
ALTININ ONSU DOLAR ARTIŞINDAN DOLAYI GERİLEDİ
Dolar yükselince dünyada gram altının fiyatının belirleyicisi altının ons fiyatı geriledi. Ancak dolara bağlı olarak iç piyasada altın fiyatları yükselişe geçti. Dün oynaklık gösteren fiyatların ardından bugünkü seyir takip edilecek.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın 750 lira
Çeyrek altın 1.236 lira
Cumhuriyet altını 5 bin 38 lira
22 ayar bilezik gram fiyatı 685 lira
Tam altın 4 bin 947 lira
Yarım altın 2 bin 473 lira
14 ayar altın gramı 437 lira
18 ayar altın gramı 561 lira
Reşat altın 4 bin 936 lira
Hamit altın 4 bin 936 lira