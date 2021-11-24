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    Altın fiyatlarındaki son durum

    Dün doların ve altın fiyatlarının birbirine paralel artışı sonucunda bugün de yatırımcı ve vatandaşın gözleri altın fiyatlarına çevrildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:09
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    Altın fiyatlarındaki son durum

    ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek düzeyine yükselirken, Fed para politikasında yeni dönemin sinyalini varlık alımlarını azaltarak vermişti. ABD Merkez Bankası (Fed), "enflasyon ile mücadeleyi bir öncelik haline getirecek" açıklamasını yaptıktan sonra faiz artırımının beklenenden önce gelebileceği endişesini beraberinde getirdi. Fed'in beklenenden önce faiz artırımı yapacağı beklentisi ise altın fiyatları için baskı oluşturan ana unsur oldu.

    ALTININ ONSU DOLAR ARTIŞINDAN DOLAYI GERİLEDİ

    Dolar yükselince dünyada gram altının fiyatının belirleyicisi altının ons fiyatı geriledi. Ancak dolara bağlı olarak iç piyasada altın fiyatları yükselişe geçti. Dün oynaklık gösteren fiyatların ardından bugünkü seyir takip edilecek.

    Altın fiyatlarındaki son durum #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

    Gram altın 750 lira

    Çeyrek altın 1.236 lira

    Cumhuriyet altını 5 bin 38 lira

    22 ayar bilezik gram fiyatı 685 lira

    Tam altın 4 bin 947 lira

    Yarım altın 2 bin 473 lira

    14 ayar altın gramı 437 lira

    18 ayar altın gramı 561 lira

    Reşat altın 4 bin 936 lira

    Hamit altın 4 bin 936 lira

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