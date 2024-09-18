Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor: Kilogram fiyatı 2 milyon 873 bin lira Dün, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 868 bin lira seviyesinde kapanmıştı. Bugün ise bu fiyat, gün sonunda yüzde 0,2 oranında artış göstererek 2 milyon 873 bin liraya ulaştı.

AA

Altının değeri artmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 873 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 863 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 873 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 873 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 868 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.329,68 KİLOGRAM

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 758 milyon 527 bin 892,52 lira, işlem miktarı ise 1.329,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 815 milyon 672 bin 245,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

BUGÜN EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, Garanti BBVA ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)