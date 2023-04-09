Altın fiyatlarını etkileyecek veri açıklandı! ABD'de istihdam artışı yavaşladı Küresel ekonomiler bu veriyi bekliyordu. ABD'de tarım dışı istihdam martta 236 bin ile beklentilerin biraz altında artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'ye geriledi.

AA

Altının onsunu etkileyeceği beklenen ABD istihdam rakamları netleşti. Bu verinin etkilerinin de piyasaların açılacağı pazartesi günü görülmesi bekleniyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin açıkladığı istihdam raporununda sınırlı da olsa bir iyileşme göze çarparken, verilerin beklentiyi karşılamadığı belirtildi.

Tarım dışı istihdam 236 kişi arttı

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 236 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 239 bin kişi artması öngörülüyordu.

Eğlence ve konaklama sektöründe istihdam arttı

Mart ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, kamu, profesyonel iş hizmetleri ve sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin ocak ve şubat verilerinde de revizyona gidildi.

Buna göre, ocakta tarım dışı istihdamdaki artış 504 binden 472 bine çekilirken, şubat ayı verisindeki artış da 311 binden 326 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı yüzde 0,1 düştü

ABD'de işsizlik oranı ise martta 0,1 puan düşüşle yüzde 3,5'e indi.

Piyasa beklentileri işsizlik oranının yüzde 3,6 olması yönündeydi. İşsizlik oranı, şubatta da yüzde 3,6 olmuştu.

İşsiz sayısı 97 bin kişi azaldı

Ülkedeki işsiz sayısı martta 97 bin kişi azalarak 5 milyon 839 bin oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,6'ya çıktı.

Saatlik kazanç yüzde 0,3 yükseldi

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 33,18 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri de ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.