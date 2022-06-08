Altın fiyatlarının artış nedenleri

Altın fiyatlarının neden yükseldiğini ve ileride görebileceğimiz rakamları, Doç. Dr. Hüseyin Selimler ile online bağlantı yaparak sizin için değerlendirdik.

Altın fiyatları bugün itibarıyla bir lirayı geçti. Altın fiyatlarının artması pisayalarda ve yatırımcısında heyecan yarattı. Özellikle düğün sezonunun hız kazandığı bu günlerde hediyelik takı için altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının geleceği noktayı merak ediyor.

Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Selimler, altın fiyatlarının artışı ile ilgili analizini Ensonhaber'e anlattı.



Hüseyin Selimler, altın fiyatlarındaki artışının nedenlerini ve gelebileceği noktayı değerlendirdi.

"Gram altının fiyatı 1.019 lira "

Selimler bugün doların 17.15 lirada, ons altının değerinin ise 1.847 dolar olduğunu ve gram altının fiyatının da 1.019 lira ile 1.020 lira arasında oynadığını belirterek sözlerine başladı.

"ABD'den gelen son veriler doları değerlendirdi"

Selimler, altın fiyatlarının artışının doların değerlenmesi ile ilgili olduğunu belirterek; doları artırıcı unsurların ABD'deki son dönem verilerin beklentilerden iyi gelmesine dayandırdı. Hüseyin Selimler, ayrıca uluslararası tüm kurumların dünyada daralmaya işaret ettiğini hatırlattı.

"Ons altın düşünce, iç piyasada gram altın da doların değer kazanmasından dolayı artıyor"

Altın ile dolar arasındaki ilişkiyi de bir teraziye benzeten Selimler, dolar değerlendiği zaman yatırımcının gözünde güven kazandığı için "güvenli liman" olarak tanımlanan ons altının değerinin düştüğünü; ülkemizde ise tam tersine bir hareketle değerlenen dolar artışı nedeniyle yükselen kurdan dolayı altının değerinin arttığını belirtti.

Selimler'e göre iç piyasada dolar ya da ons altından hangisi yüksekse gram altın da o yönde hareket ediyor. Şu an ABD'deki belirsizlikler dolara yatırımı artırıyor. Bu da doların değerini yükseltiyor.

"Altın tekrar tarihi zirveyi test edebilir"

Doların 16,40 liralık seviyeden 17,15'lik seviye çıktığını; altının da 1.019 lira ile 1.020 lira arasında getirdiğini belirten Selimler, altının geleceği ile ilgili olarak kur böyle artarsa 2021'de Aralık ayındaki tarihi zirveleri test edebileceğini söyledi.

TÜİK'in bugün açıkladığı reel getiri oranlarına göre aylık en fazla kazancın dolarda, yıllık ise altında yaşandığını hazırlatan Selimler; gram altının 20 Aralık'ta 1.060 liraya, ons altının da mart ayında 2 bin 50 dolara geldiğini hatırlattı.

Selimler'e göre doların değerinde, Fed'in kararları ve enflasyon farkı belirleyici olacak.