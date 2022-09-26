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    Altın fiyatlarının seyrini etkileyen faktörler

    Altın alacaklar ve yatırım yapmak için takip edenlerin aklında aynı soru var: "Altın fiyatları nereye gidecek?"
    • Özel Haber
    • 26.09.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:16
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    Altın fiyatlarının seyrini etkileyen faktörler

    Altın, Türk toplumu için önemli bir yatırım aracı olarak kabul görüyor. Ayrıca düğünlerde takı olarak kullanıldığı ve hediye aracı olarak kabul gördüğü için de altın toplumun bir vazgeçilmezi.

    Altınla ilgisi olsun olmasın herkes özellikle gram altının o günkü değerini bilir ve mutlaka bir önceki dönemle kıyas edebilir.

    Bu kadar yakından takip edilen altının seyri merak edilirken, son dönemde geldiği yerle ilgili de yorumlar yapılmaya devam ediyor.

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları

    Şu anda serbest piyasada gram altın 975 lira, çeyrek altın 1.611 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 566 lira, tam altın 6 bin 446 lira ve yarım altın ise 3 bin 223 liradan işlem görüyor.

    Altın fiyatlarının seyrini etkileyen faktörler #1

    Ons altın 1.643 dolarda

    Geçen hafta ons fiyatı, yüzde 1,9 gerileyerek 1.639 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Ons altın şu anda 1.643 dolardan işlem görüyor.

    Ons altında düşüş beklentisi var

    ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz artırırken dolar güçleniyor. Dolar güçlendikçe "güvenli liman" olma konumunu ons altından devraldığı için ons altına yatırım azalıyor. Ons altında düşüş beklentisi hakim.

    Ülkemizde ise Türk Lirası karşısında güçlenen dolar nedeni ile altın değerini koruyor.

    Yatırımcılar altında tepkinin asıl bugün bekleneceğini belirtiyor.

    Altının fiyatını etkileyen faktörler:

    • Fed'in faiz kararlarından sonra artan doların güçlü seyri.
    • Fed'in faiz artırma baskısının sürmesi beklentisi.
    • İngiltere'de karar verilen vergi indiriminden sonra sterlinin dolar karşısında değer kaybetmesi.
    • Japonya'da ilk kez para birimine müdahale edilmesi.
    • Rusya-Ukrayna savaşının risklerinin sürmesi.

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