Altın güne kaç TL'den başladı? 29 Eylül 2020 güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

29 Eylül 2020 güncel altın fiyatları araştırılıyor. 29 Eylül'de güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Detaylar haberimizde

Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları merak eden vatandaşlar, güncel altın fiyatlarına ilişkin araştırma yapıyor.

Devamlı artan ve azalan, hareketli bir seyir izleyen altının son fiyatının ne kadar olduğunu araştıranlar, 'Altın'ın gramı ne kadar? Altın kaç TL oldu?' sorularına cevap arıyor.

29 Eylül 2020 Salı gününün altın fiyatlarını araştıranlar için, işte 29 Eylül 2020 Salı gününde altının güne kaç TL'den başladığı...

GRAM ALTIN FİYATI

29 Eylül 2020 Salı günü gram altın fiyatı:

467,39 TL

469,18 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

29 Eylül 2020 Salı günü çeyrek altın fiyatı:

747,90 TL

764,40 TL

YARIM ALTIN FİYATI

29 Eylül 2020 Salı günü yarım altın fiyatı:

1.491,13 TL

1.528,79 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

29 Eylül 2020 Salı günü cumhuriyet altını fiyatı:

2.992 TL

3.048 TL