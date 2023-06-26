Altın haftaya yüksek başladı! Gram altın yeni zirvesinde Gram altın fiyatı, 1.592 lirayla bugüne kadar geldiği en yüksek seviyeye çıktı.

AA

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 1.559 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlangıç yaptı.

Altının gramı önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde çıktı.

Çeyrek altın 2 bin 620 lira

Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 2 bin 620 lira. Cumhuriyet altını ise 10 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu yükseldi: 1.930 dolar

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.930 dolardan işlem görüyor.

Altının değeri para politikalarına ilişkin belirsizlikle artıyor

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Altının onsunun destek ve direnç konumu

Analistler, bugün teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.