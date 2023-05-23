Altın onsla birlikte hareket ediyor! Kapalıçarşı'da altın fiyatları Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından dünkü 1.261 liradan gerileyerek 1.248 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3 düşüşle 1.972 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 1.956 dolardan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel düşen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.257 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.248 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 2.063 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.063 lira, Cumhuriyet altını da 8.408 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da tam altın 8 bin 255 lira ve yarım altın ise 4 bin 127 liradan işlem görüyor.

Analistlerin yorumu

Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının risk algısını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Analistler, bugün dünyada açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine dikkati çekerek, bu verilerden ekonomik aktiviteye ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Bugün ayrıca, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.950 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.