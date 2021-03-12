Altın fiyatlarında yaşanan düşüş Kocaeli'deki vatandaşları yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ve döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle 500 lira bantlarına kadar çıkan altın fiyatları son günlerde 400-420 lira bantlarına kadar geriledi.

Yaşanan düşüşle birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla ise kuyumcuların yolunu tuttu.

“CİDDİ BİR ŞEKİLDE YATIRIM AMAÇLI YÖNELME VAR”

Altın fiyatlarının düşmesi sonrasında Kocaeli'deki vatandaşlardan altına ciddi yönelim olduğunu belirten kuyumcu Sergen Kavartkurt, "Altın fiyatları birden bire yükselişten sonra 500 bantlarına çıktı. Şuan 400-420 bantlarında seyrediyor. Bu düşüşten dolayı altına bir rehavet var şu anda, satışlarımız güzel bir şekilde ilerliyor.

Altın satışlarında yatırım amacı öne çıkıyor VİDEO

SERT DÜŞÜŞ YAŞAYAN ALTININ YÜKSELME BEKLENTİSİ VAR

Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık.” dedi.

“BU BANTLARDA KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Altın fiyatlarının kısa vadede bu bantlarda kalacağını ancak uzun vadede yükseleceğini düşündüğünü belirten Kavartkurt, “Gram altının bugünki normal fiyatı 424 lira üzerinden işlem görüyor, çeyrek altın 700 lira, cumhuriyet altını 2 bin 840 lira, bilezik de 390 lira bantlarında işlem görüyor şu anda. Biz bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz özellikle 400-420 bantlarında. Uzun vadede ise yükseleceğini düşünüyoruz. Daimi müşterisiyim buranın.





FİYATI İNŞALLAH ARTMAZ

Altın fiyatları şu an biraz daha iyi seyrediyor. Yazın kardeşimin düğünü vardı o aralar çok yüksekti, şu anki seviyeler fena değil İnşallah artmaz.” diye konuştu

“YATIRIM ARACI OLARAK DÜŞÜNÜYORUM”

Kuyumcuya gelen müşterilerden Demet Yılmaz şu sıralar altını yatırım aracı olarak gördüğünü belirterek, “Kesinlikle yatırım aracı olarak düşünüyorum, özellikle şu aylarda. Yaza doğru gitmeye başladığımızda düğün sezonu filan açılacağından çok daha fazla artacağı için şu sıralar güzel bir yatırım olabilir. Çeyrek altının daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum şu sıralarda. Bileziği çok düşünmüyorum sonuçta değer kaybediyor. Fiyatı düşüyor ama çeyrek ya da gramın daha düzgün bir yatırım olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.