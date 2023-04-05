Altın tırmanışa geçti! Çeyrek altın 2 bin 69 lira

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Altın geçen hafta, çıktığı zirvedeki yerini korurken sınırlı inişler gösteriyordu.
Bu hafta ise özellikle ons altında hızlı yükselişler yaşandı.
Ons altın 2 bin 23 dolar
Ons altın geçen hafta geldiği 1.995 dolarlardan bugün 2 bin 23 dolara kadar tırmandı.
Dünyada dolar zayıflarken, öte yandan Türk Lirası karşısında sınırlı yükselişini devam ettiriyor.
İç piyasada ise altının fiyatı, ons altına paralel olarak hız kesmiyor.
Gram altın bugün gün içinde 1.254 liraya kadar yükseldi.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları:
Gram altın: 1.252 lira
Çeyrek altın: 2 bin 69 lira
Cumhuriyet altını: 8 bin 435 lira
Tam altın: 8 bin 280 lira
Yarım altın: 4 bin 140