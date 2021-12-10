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    Altın ve dolarda kritik gün: ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, kaç oldu?

    Ekonomi gündemini takip edenler ABD enflasyon verilerini bekliyor... Altın ve doları etkilemesi beklenen ABD kasım ayı enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 13:41
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    Altın ve dolarda kritik gün: ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, kaç oldu?

    Küresel piyasaların gözü kulağı ABD'de...

    FED faiz politikasını şekillendirecek ve dolayısıyla altın ve döviz kurlarında seyrine yön verecek olan ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı an merakla bekleniyor.

    Kasım ayı içerisinde açıklanan enflasyon verisi son 31 yılın en yüsek seviyesi olarak duyurulmuş Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 6,2 artarak beklentileri aşmıştı.

    "ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, kaç oldu" sorularına yanıt aranıyor. Peki ABD kasım ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon rakamları kaç oldu? İşte detaylar...

    ABD KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

    ABD Kasım ayı enflasyon verileri 10 Aralık Cuma günü saat 16.30'da açıklanacak.

    Altın ve dolarda kritik gün: ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, kaç oldu? #1

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