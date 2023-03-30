Altın ve döviz fiyatları artışa geçti! 30 Mart gün ortasında piyasa rakamları Güne sınırlı düşüşle başlayan altın fiyatları ile sınırlı yüksek başlangıç yapan döviz fiyatları gün ortasında birlikte yükseldi.

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ABD'deki verilerin ve ABD Merkez Bankası'nın faiz beklentileri ile değerlenen dolar, uluslararası piyasalardaki hakimiyetini sürdürüyor.

Dün, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,1386'dan tamamlamıştı.

Dövizin güne başlangıç fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 19,1520 liradan, euro 20,7600 liradan ve sterlin ise 23,6313 liradan güne başladı.

Altının güne başlangıç rakamları

ABD'deki banka iflaslarının sonrasında finans sektöründe yaşanan belirsizlik altına ilgiyi artırdı. Alın fiyatları yatırımcının, düğünler için hediye alacakların ve evlenmek üzere olup takı takacakların gündeminde olmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde ons altının değeri 1.965 dolar seviyesinde iken yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın değeri ise 1.211 liradan işlem görüyordu. Bu saatlerde çeyrek altın 2 bin 1 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 155 lira, tam altın 8 bin 6 lira ve yarım altın ise 4 bin 5 liraydı.

Gün ortasındaki piyasa

Dolar: 19,1650 lira (Yüzde 0,25 arttı)

Euro: 20,9680 lira (Yüzde 1,01 arttı)

Sterlin 23,7239 lira (Yüzde 0.46 arttı)

Ons altın: 1.968 dolar

Gram altın: 1.213 lira

Çeyrek altın: 2 bin 5 lira

Cumhuriyet altını: 8 bin 169lira

Tam altın 8 bin 20 lira

Yarım altın: 4 bin 10 lira