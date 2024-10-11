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Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim'de gram altın ve dolar

Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim'de gram altın ve dolar Haftanın son işlem gününe başlarken ons altın artıştayken, yurt içinde altın fiyatları yatay seyrediyor. Dolar/TL'de yükseliş, euro ve sterlinde ise düşüş yaşanıyor.