Altın ve dövizde son durum: 28 Ağustos'ta piyasalar Ons ve gram altında sınırlı düşüş yaşanırken döviz fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın 2 bin 505 dolarda iken gram altın 2 bin 742 liradan işlem görüyor. Dolar, 34,0421 liradan, euro ise 38,1555 liradan satılıyor.

REUTERS

Altının ons fiyatı dün 2 bin 525 dolarla rekor kapanış gerçekleştirmesinin ardından yeni günde 2 bin 505 dolardan başladı.

Yurt içinde gram altın 2 bin 742 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL 34 seviyesi etrafındaki yatay seyrini hafta başından bu yana korurken, dış piyasalar ve veri gündemi takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 742 lira

Çeyrek altın:4 bin 650 lira

Cumhuriyet altını: 18 bin 947 lira

Tam altın: 18 bin 602 lira

Yarım altın: 9 bin 302 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,0421 lira

Euro: 38,1555 lira

Sterlin: 45,1713 lira

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 9.757,77 puandan başladı.

BITCOIN

En fazla işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, bugün 59 bin 168,2 dolara geriledi.

YURT İÇİNDEKİ VERİLER

Yurt içi veri gündeminde bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından yayınlanan temmuz ayı nihai dış ticaret verileri izlenecek. Öncü veri Temmuz ayında dış ticaret açığının yüzde42 azalarak 7,2 milyar dolar olduğunu ortaya koymuştu.

Bugün ayrıca Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının değerlendirileceği Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı takip edilecek. Saat 1100'da başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.

TCMB tarafından dün yayınlanan PPK tutanaklarında verilen ileriye dönük mesajlarda aylık enflasyonun ağustosta gıda fiyatları etkisiyle gerileyeceği ancak ana eğilimin değişiklik göstermeyeceği öngörüldü. Ayrıca hizmet enflasyonunun gücünü koruduğuna dikkat çekildi.

TCMB'nin sıkı para politikası tutumunun değişip değişmediğini görmek için geleceğe dönük değerlendirmeleri yakından izleniyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde yüzde 50 olan politika faizinin indirilmeye başlayacağını düşünürken, TCMB enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu koruyacağını belirtiyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 78,6 dolardan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALARIN ÖNE ÇIKAN GÜNDEMİ

Küresel piyasalara bakıldığında Küresel hisse senedi endeksleri rekor seviyelere yakın seyrederken, yatırımcılar risk iştahının seyri açısından Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosunu izleyecek.

STERLİN

Döviz piyasalarında ise sterlin, İngiltere'nin faizleri düşürmede ABD'nin gerisinde kalacağı beklentisiyle iki buçuk yılın en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi dün 100.51 ile 13 ayın dip seviyesine inerken, ay başından bu yana yüzde 3 geriledi. Dolar endeksi bugün yüzde 0.17 artışla 100.77 seviyesine yükseldi.

Vadeli işlemler bu yıl ABD 100 baz puan faiz indirimi gerçekleşeceğini fiyatlarken, faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasıyla ilgili tahminler için Cuma günü açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergesi olan PCE verisi izlenecek.