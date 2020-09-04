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    Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

    Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 08:33
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    Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 3213 sayılı 'Maden Kanunu'nda altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

    CUMHURBAŞKANI KARARI YAYINLANDI

    Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "3213 sayılı Maden Kanunu'na ekli (3) sayılı tablo kapsamında dördüncü grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına, adı geçen kanunun 14'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

    Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi #1

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