Altın yeni haftada zirveye yakın, döviz fiyatları yatay seyrediyor

Özel Haber

Şubat ayının son haftasına girildiğinde piyasalardaki hareketler merak ediliyor.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kurulu toplantısının yapılmayacağını hatırlatmakta yarar var.

Bu yıl Merkez Bankası faizi belirlemek için 12 kez değil 8 kez toplanacak.

Bu şartlarda döviz piyasası yatay seyrine devam ediyor.

DÖVİZ

Dolar: 36,4443 lira

Euro: 38,3599 lira

Sterlin: 46,3903 lira

ALTIN

Ons altın 2 bin 939 dolardan işlem görürken yurt içinde altın fiyatları şöyle seyrediyor:

Gram altın: 3 bin 439 lira

Çeyrek altın: 5 bin 835 lira

Cumhuriyet altırı: 23 bin 776 lira

Tam altın: 23 bin 340 lira

Yarım altın: 11 bin 670 lira

BITCOIN

En fazla işlem gören kripto para birimi 100 doları aştıktan sonra gerilemesini sürdürdü. En son yüzde 0,70 ve 678,2 dolar düşüş gösteren para birimi bugün 95 bin 667,2 dolarda.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİRDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.