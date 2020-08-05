Altın yeniden rekor seviyede: Gram 460 lira oldu

Uluslararası piyasalarda ons altın 2 bin doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. İç piyasada gram altın 460 lira olurken çeyrek altın 755 liraya ulaştı.

Altın rekorlara doymuyor.

Ons altın fiyatı 2 bin 30 dolara ulaştı. Bu yükseliş iç piyasaya da rekor olarak yansıdı.

Gram altın yurt içinde 460 liraya çıktı. Çeyrek altın fiyatı ise 755 lira oldu.

DOLAR VE EURO UÇTU

Dolar/TL paritesindeki hareketinin iç piyasadaki fiyat oynamalarına etkisi izleniyor. Dolar şu sıralarda 6,94 liradan, euro 8,20 liradan işlem görüyor.