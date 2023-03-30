Altın yine göz kamaştırıyor! Gram altın şimdi 1.211 lira seviyesinde

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Alın fiyatları yatırımcının, düğünler için hediye alacakların ve evlenmek üzere olup takı takacakların gündeminde olmaya devam ediyor.
Altın fiyatları dünyada açıklanan verilerden yurt içindeki toplumsal hareketlere varıncaya kadar pek çok etmenden etkileniyor.
Ons altının değeri 1.965 dolar seviyesinde iken yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın değeri ise 1.211 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada altın fiyatları:
Gram altın: 1.211 lira
Çeyrek altın: 2 bin 1 lira
Cumhuriyet altını: 8 bin 155 lira
Tam altın 8 bin 6 lira
Yarım altın: 4 bin 5 lira