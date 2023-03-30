Altın yine göz kamaştırıyor! Gram altın şimdi 1.211 lira seviyesinde ABD'deki banka iflaslarının sonrasında finans sektöründe yaşanan belirsizlik altına ilgiyi artırmıştı. Günümüzde bu ilgi devam etmekle birlikte sınırlı yükselişler ve düşüşler de devam ediyor.

ensonhaber.com Alın fiyatları yatırımcının, düğünler için hediye alacakların ve evlenmek üzere olup takı takacakların gündeminde olmaya devam ediyor. Altın fiyatları dünyada açıklanan verilerden yurt içindeki toplumsal hareketlere varıncaya kadar pek çok etmenden etkileniyor. Ons altının değeri 1.965 dolar seviyesinde iken yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın değeri ise 1.211 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada altın fiyatları: Gram altın: 1.211 lira Çeyrek altın: 2 bin 1 lira Cumhuriyet altını: 8 bin 155 lira Tam altın 8 bin 6 lira Yarım altın: 4 bin 5 lira