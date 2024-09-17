Altın yükselirken Bitcoin düşüyor Fed, yarın (18 Eylül Çarşamba) faiz kararını açıklayacak. Bu karar en fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin'in değerinde baskı oluşturuyor. Uzmanlar, Bitcoin’in altınla korelasyonunun yani birbirleriyle uyumunun negatif bölgeye indiğini belirtiyor.

DHA

Uzmanlara göre, güncel korelasyon verileri, makroekonomik koşulların yanı sıra varlık sınıfına has özellikleri yansıtıyor.

Bu çeyrekte yüzde 10 değer kazanarak rekor seviyelere yükselen altın, Bitcoin ve Wall Street’in referans endeksi, ABD'de S&P 500’ün performansını geride bıraktı.

Bu süreçte daha önce sıklıkla altına benzetilen ve "güvenli liman" olarak anılan Bitcoin’in altınla korelasyonu negatif bölgeye inerken S&P 500 ile korelasyonu, 23 ayın zirvesine çıktı.

Bitcoin gibi riskli varlık kategorisine koyulan varlıklara olan talep arttı.

Temmuz ayında merkez bankalarının 37 ton altın aldığını biliniyor.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ FED’DEN GELECEK KARARDA

Bu hafta küresel piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası Fed’den gelecek kararda olacak. Swap piyasasındaki yatırımcıların Fed'in 18 Eylül'deki faiz toplantısında 25 baz puan indirime gideceğine dair beklentileri değişti ve 50 baz puan indirim olasılığı yeniden konuşulmaya başlandı.

Piyasa 50 baz puanı da benzer ölçüde fiyatlasa da ekonomistlerin konsensüs tahminleri, 25 baz puan indirime işaret ediyor.



BEKLENTİLER BITCOIN'İ DÜŞÜRDÜ

Bu beklentiler yeniden şekillenince geçtiğimiz hafta sonu 60 bin dolara tutunan Bitcoin'in Asya piyasalarındaki işlemlerle 58 bin 700 dolar seviyesine çekildiği görüldü.

ONS ALTIN VE BITCOIN'DE SON DURUM

Bugün ons altın 2 bin 571 dolardan, Bitcoin ise 59 bin 201 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)