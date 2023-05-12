Altın zirveyi sevdi! 12 Mayıs Cuma altın fiyatları Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 13 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Seçim tüm piyasaları etkisi altına aldı. Seçimden önceki son iş gününde altın fiyatları da merakla takip ediliyor.

AA

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 azalışla 1.267 liradan tamamladı.

ABD'deki bankacılık krizlerinin etkisiyle bugün ons altın 2003 dolarda.

Haftanın son iş gününde, piyasanın kapanışa yakın saatlerinde altının gram fiyatı 1.266 lira seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada, çeyrek altın 2 bin 88 lira, Cumhuriyet altını ise 8 bin 507 liradan satılıyor.

Tam altın 8 bin 352 lirada ve yarım altın ise 4 bin 176 lirada.

Belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili

Analistler, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin yön arayışının devam ettiğini belirterek, süregelen belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin doların destek, 2 bin 30 ve 2 bin 40 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.