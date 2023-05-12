Altın zirveyi sevdi! 12 Mayıs Cuma altın fiyatları
AA

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 azalışla 1.267 liradan tamamladı.

ABD'deki bankacılık krizlerinin etkisiyle bugün ons 2003 dolarda.

Haftanın son iş gününde, piyasanın kapanışa yakın saatlerinde altının gram fiyatı 1.266 lira seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada, çeyrek altın 2 bin 88 lira, Cumhuriyet altını ise 8 bin 507 liradan satılıyor.

Tam altın 8 bin 352 lirada ve yarım altın ise 4 bin 176 lirada.

Belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili

Analistler, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin yön arayışının devam ettiğini belirterek, süregelen belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Altın fiyatları zirvedeki yerini koruyor

Altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin doların destek, 2 bin 30 ve 2 bin 40 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.