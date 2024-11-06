Altında düşüş derinleşti

Haber Merkezi

ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarıştığı seçimler tamamlanmak üzere.

Piyasaları derinden etkileyen seçimin şu ana kadar en büyük etkisi, kripto paralarla altın üzerinde görüldü.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Ons altın piyasanın açılışında 2 bin 737 dolara geriledikten sonra 2 bin 712 dolar oldu.

Gram altın piyasanın açılışında gerileyerek, 3 bin 11 lira seviyesinden işlem görürken, ilerleyen süreçte 2 bin 988 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 988 lira (3 bin 11 liradan geriledi) Dün 3 bin 24 liradaydı

Çeyrek altın: 5 bin 67 lira (5 bin 109 liradan geriledi) Dün 5 bin 131 liradaydı

Cumhuriyet altını: 20 bin 648 lira (20 bin 819 liradan geriledi) Dün 20 bin 908 liradaydı

Tam altın: 20 bin 271 lira (20 bin 447 liradan geriledi) Dün 20 bin 529 liradaydı

Yarım altın: 10 bin 136 lira (10 bin 222 liradan geriledi) Dün 10 bin 264 liradaydı