Altında günlük toplam işlem hacmi 4 milyar lirayı aştı
AA

Yatırımcılar fiyatlarını yakından takip ediyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 310 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artarak 1 milyon 310 bin lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 257 bin lira, en yüksek 1 milyon 323 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 310 bin liradan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 4 milyar 73 milyon 11 bin 608,08 lira oldu

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 73 milyon 11 bin 608,08 lira, işlem miktarı ise 3.199,48 kilogram oldu.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: