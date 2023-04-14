Altında günlük toplam işlem hacmi 4 milyar lirayı aştı

AA
Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 310 bin liraya yükseldi.
Altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artarak 1 milyon 310 bin lira oldu
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 257 bin lira, en yüksek 1 milyon 323 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 310 bin liradan tamamladı.
Toplam işlem hacmi 4 milyar 73 milyon 11 bin 608,08 lira oldu
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 73 milyon 11 bin 608,08 lira, işlem miktarı ise 3.199,48 kilogram oldu.
Gözden Kaçmasın Gram altında yeni rekor Haberin Detayları
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: