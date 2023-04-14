Altında günlük toplam işlem hacmi 4 milyar lirayı aştı Gram altın rekora doymazken kilogram altında da yükselişler sürüyor.

AA

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 310 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artarak 1 milyon 310 bin lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 257 bin lira, en yüksek 1 milyon 323 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 310 bin liradan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 4 milyar 73 milyon 11 bin 608,08 lira oldu

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 73 milyon 11 bin 608,08 lira, işlem miktarı ise 3.199,48 kilogram oldu.

Gözden Kaçmasın Gram altında yeni rekor Haberin Detayları

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: