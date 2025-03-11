Altında yön arayışı sürüyor: Gram altın 3 bin 400 seviyelerinde

Haber Merkezi

Altın fiyatları, küresel ekonomide artan belirsizliklerin etkisiyle yatay seyretti.

Ons altın, yüzde 0,35 artışla 2 bin 900 dolar sınırında işlem gördü.

Gram altın, 3 bin 404 liradan işlem gördü. Çeyrek altın, 5 bin 583 liradan el değiştirdi.

ONS ALTIN REKOR KIRMIŞTI

Altının ons fiyatı, 17 Şubat'ta 2 bin 956 dolar ile rekor kırmıştı.

Bu yıl üst üste rekor kıran altından yatırımcıların kazancı yüzde 10'un üzerinde seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yol açtığı belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarını destekledi.

TRUMP'TAN RESESYON SİNYALİ

Trump, önceki gün verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmedi.

Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, böyle konularda tahmin yapmaktan nefret ettiğini söyledi.

Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." dedi.

ENFLASYON ENDİŞESİ ARTIYOR

Piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.

Enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu.

Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.

Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi dört ayda ilk kez artış kaydetti.