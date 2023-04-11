Altında yükselişin devam etmesi bekleniyor ABD Merkez Bankası (FED) önümüzdeki günlerde de faizi yükseltmeye devam etmesi durumunda, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceği tahmin ediliyor.

İHA

Altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor.



Onsun normal hareketine başladığını belirten Kuyumcu İlhan Ünder şunları söyledi:

"FED faizlerini yükseltirse onsu baskılama yapabilir"

"FED faizlerini yükseltirse, yükseltmeye başlarsa tekrardan onsu baskılama yapabilir. Şu anda onsun değeri 2.000-2.500 civarlarında oynamaktadır. Eğer bunun üzerine biraz daha bir hafta civarında 2.000 üzerine veya kendini tutarsa, hele 2.030 seviyelerinde kalırsa, 2.250 ilk önce, sonra 2.500, 2.750'ye kadar ucu açıktır"

"İlk etapta 1.750, sonrasında 2.250 bandına oturacağını öngörmekteyim"

Bütün dünya devletlerinin pandemiden sonra enflasyonun yükselmesiyle beraber çok miktarda para bastığını ifade eden Ünder şu cümleleri kurdu: