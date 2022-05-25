Petrol
111.88
1.08%
Euro
17.4571
0.93%
Dolar
16.3456
1.68%
Altın
976.26
1.04%
Borsa
239
0.00%
Bitcoin
487.397
2.48%
BTXN Coin
13.38
-2.26%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Altındaki artış sürüyor

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 970,1 lira seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
    • 25.05.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altındaki artış sürüyor

    Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 966,2 liradan tamamlamıştı.

    Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 970,1 liradan işlem görüyor.

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 500 liradan satılıyor.

    Altının onsu düştü

    Altın fiyatları, dünkü seansta iki haftanın zirvesini görmesinin ardından bugün doların kazanım elde etmesiyle geriledi ancak yüksek enflasyona dair belirsizlik güvenli liman olarak görülen altına yine de destek sağladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,869.49 dolar ile 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 düşerek 1,862.65 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşerek 1,861.50 dolara geriledi.

    Altındaki artış sürüyor #1

    Altının onsunun direnç ve destek konumu

    AA'nın haberine göre, analistler, bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    'Türkiye ile masaya oturmamız gerekli'
    Gündem

    'Türkiye ile masaya oturmamız gerekli'

    Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu, FETÖ kampanyasına alet oldu
    Politika

    Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu, FETÖ kampanyasına alet oldu

    Görüş Bildir