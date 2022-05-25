Altındaki artış sürüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 970,1 lira seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 966,2 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 970,1 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 500 liradan satılıyor.

Altının onsu düştü

Altın fiyatları, dünkü seansta iki haftanın zirvesini görmesinin ardından bugün doların kazanım elde etmesiyle geriledi ancak yüksek enflasyona dair belirsizlik güvenli liman olarak görülen altına yine de destek sağladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,869.49 dolar ile 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 düşerek 1,862.65 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşerek 1,861.50 dolara geriledi.

Altının onsunun direnç ve destek konumu

AA'nın haberine göre, analistler, bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.