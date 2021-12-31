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    Altından TL'ye dönüşte stopaj sıfırlandı

    Altından TL'ye dönüşte stopaj sıfırlandı

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.
    • AA
    • 31.12.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 09:16
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    Döviz kurlarındaki tarihi yükselişin ardından hülümetten kur korumalı TL hesabı adımı gelmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta duyurmasının ardından doların hızla düşmesini sağlayan bu adım daha da genişletildi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğine göre; altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilebilecek.

    SİSTEM AYNI İŞLİYOR

    Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde, Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak.

    STOPAJ SIFIRA İNDİ

    Bu kapsamda altın hesabından TL'ye geçişte yeni bir düzenleme yapıldı.

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

    Altından TL ye dönüşte stopaj sıfırlandı #1

    Altından TL ye dönüşte stopaj sıfırlandı #2

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