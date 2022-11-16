Petrol
93.71
-0.16%
Euro
19.3552
0.43%
Dolar
18.6124
0.06%
Altın
1.064
0.07%
Borsa
4710
0.00%
Bitcoin
319.817
-0.83%
BTXN Coin
7.31
-1.34%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Altının düşmesinde ABD'nin rolü

    Altın, doların değerinin azalması ile yükselişe geçmişken, Polonya'ya atılan füze ile ilgili yorumlar nedeni ile doların yükselmesinin ardından geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altının düşmesinde ABD'nin rolü

    Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızımı keseceği beklentileri ile düşen dolara karşı güçlenerek artmıştı.

    Altın fiyatları, bugün dolardaki değer kazancıyla üç ayın zirvesinden geriledi.

    Polonya'daki füze saldırısı piyasaları etkiledi

    Değerli metal, bir önceki seansta NATO üyesi Polonya’nın çarşamba günü Ukrayna sınırı yakınlarında iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya Rus yapımı bir roketin neden olma ihtimalini gündeme getirmesiyle yükselmişti.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın artan jeopolitik gerilim riskini sınırlayan açıklamalar yapmasıyla ise altın geriledi. Altın, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik gerilimde ciddi bir yükseliş riskini sınırladığı görülmesi sonrası doların güçlenmesine tepki olarak düştü.

    Altının ons fiyatı gerileyerek 1.773 dolar oldu

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 1.771,17 dolar seviyesinde kadar indi. Altının ons fiyatı şu arda 1.773 dolarda.  ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 1.774,6 dolardan işlem gördü.

    Altının düşmesinde ABD nin rolü #1

    Yurt içinde serbest piyasada altın fiyatları

    Gram altın: 1.061 lira

    Çeyrek altın: 1.753 lira

    Cumhuriyet altını: 7 bin 144 lira

    Tam altın: 7 bin 14 lira

    Yarım altın: 3 bin 507 lira


    Tekirdağ'da yaya geçidinde engelli gence çarptı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da yaya geçidinde engelli gence çarptı

    Kocaeli'de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir