Altının düşmesinde ABD'nin rolü

Altın, doların değerinin azalması ile yükselişe geçmişken, Polonya'ya atılan füze ile ilgili yorumlar nedeni ile doların yükselmesinin ardından geriledi.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızımı keseceği beklentileri ile düşen dolara karşı güçlenerek artmıştı.

Altın fiyatları, bugün dolardaki değer kazancıyla üç ayın zirvesinden geriledi.

Polonya'daki füze saldırısı piyasaları etkiledi

Değerli metal, bir önceki seansta NATO üyesi Polonya’nın çarşamba günü Ukrayna sınırı yakınlarında iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya Rus yapımı bir roketin neden olma ihtimalini gündeme getirmesiyle yükselmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın artan jeopolitik gerilim riskini sınırlayan açıklamalar yapmasıyla ise altın geriledi. Altın, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik gerilimde ciddi bir yükseliş riskini sınırladığı görülmesi sonrası doların güçlenmesine tepki olarak düştü.

Altının ons fiyatı gerileyerek 1.773 dolar oldu

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 1.771,17 dolar seviyesinde kadar indi. Altının ons fiyatı şu arda 1.773 dolarda. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 1.774,6 dolardan işlem gördü.

Yurt içinde serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın: 1.061 lira

Çeyrek altın: 1.753 lira

Cumhuriyet altını: 7 bin 144 lira

Tam altın: 7 bin 14 lira

Yarım altın: 3 bin 507 lira