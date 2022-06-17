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    Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görümeye başladı.
    • 17.06.2022 - 12:01
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    Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının altın piyasasını etkilemesi ön görülüyordu. Bütün dikkatlerin üzerine yöneldiği altın fiyatlarında Fed'in kararının etkisi keskin şekilde yaşanmadı.

    Altının gramı dün 1.033,6 liradaydı

    Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,66 artışla 1.033,6 liradan tamamladı.

    Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,4 altında, 1.029,5 liradan işlem görüyor.

    Çeyrek altın 1.690 lira

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, yarım altın 3 bin 405 lira, tam altın 6 bin 811  ve Cumhuriyet altını da 6.890 liradan satılıyor.

    Altının onsu 1.849 lira

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.849 dolardan işlem görüyor.

    AA'nın haberine göre, analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından güçlenen resesyon riskinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ve altının ons fiyatının dün yüzde 1,3 değer kazandığını kaydetti.

    Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor #1

    Altının destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.


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